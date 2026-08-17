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Einbruch in Brauerei in Unterbaar: Täter öffnet Büros, versucht Tresor zu knacken

Einbruch in Brauerei in Unterbaar: Täter öffnet Büros, versucht Tresor zu knacken
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannter dringt nachts in Brauerei-Verwaltungsräume in Unterbaar ein

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In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Hauptstraße im Augsburger Ortsteil Unterbaar zu einem Einbruch in die Verwaltungsräume einer Brauerei gekommen. Zwischen 16.00 Uhr und 04.45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchte mehrere Büroräume und versuchte anschließend, einen Tresor aufzubrechen. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude und am Tresor im vierstelligen Bereich; Angaben zum möglichen Beuteschaden liegen noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durchsuchung der Büroräume und gescheiterter Tresoröffnungsversuch

Der Unbekannte gelangte in den Verwaltungsbereich der Brauerei und arbeitete sich offenbar gezielt durch die Innenräume. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Büros durchwühlt; ein Versuch, den Tresor zu öffnen, blieb offenbar ohne Erfolg. Die genaue Schadenshöhe sowie mögliche entwendete Gegenstände sind derzeit noch unklar.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße in Unterbaar gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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