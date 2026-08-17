Motorradfahrer bei Abbiegemanöver in Haunstetten leicht verletzt – 20.000 Euro Schaden

Motorradfahrer bei Abbiegemanöver in Haunstetten leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Landsberger Straße/Jahnstraße in Haunstetten ist am Samstagnachmittag ein 25 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Eine 71-jährige Autofahrerin wollte gegen 14.24 Uhr von der Landsberger Straße stadteinwärts nach links in die Jahnstraße abbiegen, übersah dabei den entgegenkommenden Biker, woraufhin dieser gegen die Beifahrertür stieß.

Rettungsdienst versorgte Verletzten vor Ort

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu; der Rettungsdienst versorgte ihn noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die 71-jährige Unfallverursacherin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.