Augsburg StadtPolizei & Co

Motorradfahrer bei Abbiegemanöver in Haunstetten leicht verletzt – 20.000 Euro Schaden

Motorradfahrer bei Abbiegemanöver in Haunstetten leicht verletzt – 20.000 Euro Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Motorradfahrer bei Abbiegemanöver in Haunstetten leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Landsberger Straße/Jahnstraße in Haunstetten ist am Samstagnachmittag ein 25 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Eine 71-jährige Autofahrerin wollte gegen 14.24 Uhr von der Landsberger Straße stadteinwärts nach links in die Jahnstraße abbiegen, übersah dabei den entgegenkommenden Biker, woraufhin dieser gegen die Beifahrertür stieß.

Inhalte im Überblick

Rettungsdienst versorgte Verletzten vor Ort

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu; der Rettungsdienst versorgte ihn noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die 71-jährige Unfallverursacherin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt
Handtasche eines 74-Jährigen bei Jakobskirche gestohlen – Täter flüchtig
Sensoren und Kennzeichenabdeckung gestohlen: 1.000 Euro Schaden in Augsburger Innenstadt
Augsburg: 23-Jähriger ohne Führerschein alkoholisiert am Steuer gestoppt
Audi überschlägt sich bei Horgau: vier Schwerverletzte, zwei davon schwerst verletzt
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt Einbruch in Brauerei in Unterbaar: Täter öffnet Büros, versucht Tresor zu knacken
Nächster Artikel Lkw rutscht auf A8 bei Dasing gegen Leitplanke – 47.500 Euro Schaden Lkw rutscht auf A8 bei Dasing gegen Leitplanke – 47.500 Euro Schaden

Folgen Sie uns

You Might also Like