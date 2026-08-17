Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.08.2026

Hammerschmiede – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Hundebiss
Gegen 12.50 Uhr hielten sich mehrere Personen auf der Wiese am Autobahnsee auf. Als einige Kinder dort spielten, lief ein unangeleinter Hund hinter ihnen her und biss einem vierjährigen Jungen.
Der Junge erlitt durch den Biss leichte Verletzungen.
Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun gegen die anwesende Hundehalterin wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.
Die 26-jährige Hundehalterin besitzt die deutsch-kolumbianische Staatsangehörigkeit
Hinweise zum Umgang mit Hunden im öffentlichen Raum:
Ruhe bewahren: Bei einer unerwarteten Annäherung eines fremden Hundes hilft es, ruhig stehen zu bleiben und hektische Bewegungen sowie lautes Schreien zu vermeiden.
Abstand wahren: Fremde Tiere sollten nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Halter gestreichelt oder bedrängt werden.
Vorausschauendes Anleinen: Halter werden gebeten, ihre Hunde in übersichtlichen Bereichen oder bei Begegnungen mit Spielenden vorausschauend an die Leine zu nehmen, um Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen.
Oberhausen – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Gegen 19.45 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person im Hausflur gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 41-Jährigen, der Verletzungen aufwies und den Rettungsdienst versorgt werden musste. Anschließend wurde er in nahegelegenes Krankhaus gebracht.
Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der 41-Jährige zuvor in der Wohnung eines 64-jährigen Mannes auf. Nach einem gemeinsamen Alkoholkonsum gerieten die beiden Männer in Streit welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete.
Der Tathergang bedarf der weiteren Ermittlungen.
Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun wegen dem Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung.
Der 64-jährige Tatverdächtige besitzt die kasachische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Diebstahls an Kraftfahrzeug
Die 21-jährige Fahrerin stellte nach Fahrtantritt Fehlermeldungen der Fahrzeugsensorik ihres Autos fest. Bei einer genauen Überprüfung bemerkte sie, dass eine Abdeckung unterhalb des vorderen Kennzeichens sowie die dahinterliegenden Sensoren abmontiert und gestohlen wurden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen dem Verdacht des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.
Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahls
Ein 74-jähriger Mann hatte seine braune Lederhandtasche neben sich abgestellt. Der unbekannte Täte entwendete die abgestellte Tasche gewaltlos und flüchtete.
Neben Bargeld befanden sich persönliche Dokumente, Schlüssel und ein Mobiltelefon in der Tasche. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 600 Euro.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
Männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm groß, trug ein rotes T-Shirt.
Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen dem Verdacht des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.
Innenstadt – Polizei ermittelt u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr
Bei der Anhaltung stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.
Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun u.a. wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr.
Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hammerschmiede – Polizei ermittelt wegen nach Verkehrsunfall
Am Sonntag (16.08.2026) kam es gegen 09.55 Uhr im Kreuzungsbereich der Mühlhauser Straße und der Bürgermeister-Wegele-Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.
Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr die Mühlhauser Straße in nordöstlicher Richtung. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, von der Mühlhauser Straße nach links in die Bürgermeister-Wegele-Straße abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 47-Jährige die für ihn rot zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem abbiegenden Pkw des 64-Jährigen.
Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamt-Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Da der 47-jährige Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich erhoben.
Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun die genaue Unfallursache.
Hochzoll – Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs
Gegen 01.00 Uhr teilte hörte eine Zeugin einen lauten Knall und beobachtete, wie der 19-Jährige mit seinem Auto ein Schild beschädigte und danach flüchtete.
Eine Polizeistreife konnte den 19-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Hierbei konnte bei dem 19-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden.
Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.
Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun u.a. wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs.
Der 19-jährigen Unfallverursacher besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Haunstetten-Siebenbrunn – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Verkehrsunfall
Gegen 14.24 befuhr eine 71-jährige Pkw-Fahrerin die Landsberger Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer. Der 25-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die Beifahrertür des abbiegenden Autos.
Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste ermittelt nun wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.
Die 71-jährige Unfallverursacherin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Göggingen – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr nach Sturz mit Pedelec
Gegen 15.05 Uhr befuhr die 42-Jährige den beidseitigen Radweg in Richtung Göggingen. Vor der Unterführung an der Friedrich-Ebert-Straße kam ihr ein anderer Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 42-Jährige aus, verlor dabei die Kontrolle über ihr Pedelec und prallte gegen die Brückenmauer. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.
Durch den Aufprall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Erstversorgung vor Ort wurde bei der Fahrerin eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb die Polizeibeamten eine Blutentnahme anordneten.
Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr.
Die 42-jährige Pedelec-Fahrerin besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr auf E-Scootern
Fall 1 (Maximilianstraße): Am Sonntag (16.08.2026) kontrollierten Beamte gegen 07.08 Uhr einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Zudem zeigten sich deutliche Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Fall 2 (Volkhartstraße): Am Samstag (15.08.2026) fiel einer Streife gegen 03.00 Uhr ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer auf, der in Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen unterwegs war. Auch hier wurde bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.
Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun in beiden Fällen wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr.
Hinweis der Polizei:
Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) gelten gesetzlich als Kraftfahrzeuge. Dementsprechend gelten die gleichen Promillegrenzen und juristischen Konsequenzen wie beim Autofahren:
0,5-Promille-Grenze: Ab 0,5 Promille liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die Bußgelder, Punkte und Fahrverbote zur Folge haben.
Absolute Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille: Ab diesem Wert (sowie ab 0,3 Promille bei auffälliger Fahrweise oder Unfall) liegt eine Straftat vor. Dies führt in der Regel zum Entzug der Fahrerlaubnis, einer Geld- oder Freiheitsstrafe sowie Punkten im Fahreignungsregister.
Fahranfänger: Für Personen in der Probezeit sowie unter 21 Jahren gilt ein absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille).
REGION
Horgau – Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall
In einer langgezogenen Linkskurve verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hat, prallte es gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand. Eine 22-jährige Schweizerin und ein 31-jähriger Deutscher, die als Erste am Unfallort waren, führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei einer Unfallbeteiligten Reanimationsmaßnahmen durch.
Alle vier Personen im Fahrzeug wurden schwer verletzt. Die beiden Mitfahrerinnen wurden schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte eine Mitfahrerin in die Uniklinik nach Großhadern. Die zweite Mitfahrerin wurde in das UKA Augsburg verbracht.
Fahrer und Beifahrer wurden in das KH Günzburg und UKA Augsburg verbracht.
Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.
Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete ein Unfallgutachten sowie die Sicherstellung des Pkw an.
Die freiwilligen Feuerwehren Auerbach, Biburg, Horgau und Zusmarshausen waren bis in die frühen Morgenstunden mit 60 Mann vor Ort im Einsatz.
A 8 / Dasing – Autobahnpolizei ermittelt nach Lkw-Unfall
Gegen 10.15 Uhr kam ein 33-jähriger Lkw-Fahrer kam mit seiner Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Außenschutzplanke. Dabei wurden mehrere Schutzplankenelemente beschädigt und die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen. Das auslaufende Öl verteilte sich auf einer Länge von etwa 550 Metern auf dem Seitenstreifen. Teile der beschädigten Außenschutzplanke beschädigten zudem ein weiteres Fahrzeug.
Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen zunächst für etwa 30 Minuten und der rechte Fahrstreifen im Anschluss für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden.
Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 47.500 Euro geschätzt.
Die Autobahnpolizeistation Gersthofen ermittelt nun die Unfallursache.
Baar (Schwaben) – Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchs in Brauerei – Zeugen gesucht
Im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 04.45 Uhr gelangte der Täter in das Gebäude und verschaffte sich Zutritt zu den Büroräumen. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte mehrere Büros und versuchte anschließend einen Tresor gewaltsam zu öffnen.
Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie am Tresor bewegt sich im vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:
Zeugenaufruf:
Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße in Unterbaar gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Fischach / Aretsried – Kriminalpolizei ermittelt nach Brandfall
Gegen 13.15 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer und versuchte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Zu diesem Zeitpunkt standen der Carport sowie der Schuppen jedoch bereits in Vollbrand, sodass der Löschversuch ohne Erfolg blieb. Die Flammen griffen auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über und beschädigten Teile einer dort installierten Photovoltaikanlage. Zudem wurden durch die starke Hitzeentwicklung ein in der Nähe geparktes Wohnmobil sowie Rollläden von Nachbarhäusern beschädigt.
Den eingesetzten Kräften der umliegenden Feuerwehren gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein vollständiges Übertreten der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Für die Nachlöscharbeiten musste das Dach des Hauses teilweise abgetragen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.
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