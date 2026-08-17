Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.08.2026

Gegen 12.50 Uhr hielten sich mehrere Personen auf der Wiese am Autobahnsee auf. Als einige Kinder dort spielten, lief ein unangeleinter Hund hinter ihnen her und biss einem vierjährigen Jungen.

Der Junge erlitt durch den Biss leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun gegen die anwesende Hundehalterin wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Die 26-jährige Hundehalterin besitzt die deutsch-kolumbianische Staatsangehörigkeit

Hinweise zum Umgang mit Hunden im öffentlichen Raum:

Ruhe bewahren: Bei einer unerwarteten Annäherung eines fremden Hundes hilft es, ruhig stehen zu bleiben und hektische Bewegungen sowie lautes Schreien zu vermeiden.

Abstand wahren: Fremde Tiere sollten nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Halter gestreichelt oder bedrängt werden.

Vorausschauendes Anleinen: Halter werden gebeten, ihre Hunde in übersichtlichen Bereichen oder bei Begegnungen mit Spielenden vorausschauend an die Leine zu nehmen, um Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen.