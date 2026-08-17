Lkw rutscht auf A8 bei Dasing gegen Leitplanke – 47.500 Euro Schaden

Lkw fährt auf A8 gegen Außenschutzplanke – Ölspur und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing geriet am Freitagmorgen ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen die Außenschutzplanke. Die Kollision riss die Ölwanne des Sattelzugs auf, Öl verteilte sich auf dem Seitenstreifen und beschädigte zudem ein weiteres Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 47.500 Euro geschätzt.

Fahrbahnverschmutzung durch ausgelaufenes Öl

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Durch den Aufprall wurden mehrere Elemente der Schutzplanke beschädigt. Die aufgerissene Ölwanne führte zu einer Ölspur, die sich etwa 550 Meter entlang des Seitenstreifens erstreckte. Zudem schlugen Teile der beschädigten Außenschutzplanke gegen ein weiteres Fahrzeug und beschädigten dieses.

Beschränkungen während Bergung und Reinigung

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde zunächst der rechte und mittlere Fahrstreifen für rund 30 Minuten gesperrt. Im Anschluss blieb der rechte Fahrstreifen noch etwa dreieinhalb Stunden gesperrt, bis die Maßnahmen abgeschlossen waren. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.