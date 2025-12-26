Newsletter
USA greifen IS-Stellungen in Nigeria an – Trump: „Frohe Weihnachten an die getöteten Terroristen“
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

USA greifen IS-Stellungen in Nigeria an – Trump: „Frohe Weihnachten an die getöteten Terroristen“

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In Nigeria sollen Islamisten Christen angegriffen haben. Deshalb hat Donald Trump Luftschläge gegen Stellungen der Terrorgruppe „Islamischer Staat” veranlasst. Wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

