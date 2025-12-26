11. Augsburger Weihnachtscircus: Jubiläums-Edition 2025 mit internationalem Spitzenprogramm

Anzeige | Augsburg – Augsburgs beliebtester Weihnachtscircus kehrt 2025 mit einer festlichen Circus-Gala auf höchstem Niveau zurück. Mit einem internationalen Spitzen-Programm lädt der 11. Augsburger Weihnachtscircus vom 23. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 zu einem besonderen Jubiläumsjahr ein und führt damit die erfolgreiche Tradition der vergangenen Spielzeiten fort. Bereits Tausende begeisterte Besucher früherer Produktionen sprechen für die große Beliebtheit des Formats.

Die Gäste erwartet eine phantastische, weihnachtliche Circus-Show mit außergewöhnlichen Artisten, atemberaubenden Tierdressuren und Komik auf hohem Niveau – inszeniert mit internationalem Flair und modernem Show-Charakter.

Als absolutes Highlight der neuen Produktion gilt in diesem Jahr Robano Kübler, einer der letzten deutschen Raubtierlehrer. Mit seiner gemischten Raubtiergruppe sorgt er für spektakuläre und zugleich emotional inszenierte Momente in der Manege.

Traditionelle Circus-Elemente treffen dabei auf moderne Lichteffekte und schaffen ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt. Rund um die Show lädt eine vielfältige Gastronomie im großen, beheizten Foyer-Zelt zum Verweilen ein: Weihnachtlich dekorierte Buden, zahlreiche Tannenbäume und eine festliche Atmosphäre stehen bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn sowie während und nach der Show für die Besucher bereit.

Tickets & Infos

Tickets für den Augsburger Weihnachtscircus sind online erhältlich unter:



www.eventim.de/artist/moskauer-weihnachtscircus/?affiliate=GMD

Der 11. Augsburger Weihnachtscircus verspricht damit auch 2025 ein stimmungsvolles Familien-Highlight in der Weihnachts- und Winterzeit.