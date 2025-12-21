Newsletter
Foto: Filip @derkonzertfotograf
Geschenktipp mit Verlosung | “La vita è bella così com’è.” – Pippo Pollina & Quartetto Acustico in Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Anzeige | Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, ist als einer der kreativsten Künstler in der europäischen Singer-Songwriter-Szene und seit mehr als dreißig Jahren unterwegs. Unzählige Plattenproduktionen, internationale Tourneen, prestigeträchtige Kollaborationen verleihen ihm einen besonderen Status, den er sich durch Kontinuität und Engagement sowohl im Studio als auch live auf der Bühne erarbeitet hat.

Begleitet von der Cellistin Cecile Grüebler, der Pianistin Elisa Sandrini, dem Perkussionisten Gionata Colaprisca und dem Klarinettisten Roberto Petroli wird er das neue Projekt mit kammermusikalischem Charakter auf die Bühnen Europas bringen.

“La vita è bella così com´è – Das Leben ist schön so wie es ist.” ist am Freitag, 30.01.2026  20:00 im KONGRESS am PARK Augsburg zu erleben. Tickets gibt es bei eventim oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets für das Konzert in Augsburg

So können Sie gewinnen:
1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. Dezember 2025, 10 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.

 

