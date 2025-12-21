Newsletter
Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Körperverletzung zum Nachteil eines AFD-Politikers
Aichach Friedberg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf den 21. Dezember 2025 kam es in Aichach zu einem versuchten Einbruch mit anschließender Körperverletzung. Gegen 00:08 Uhr bemerkte ein 46-jähriger Mann an einem Gebäude in der Auenstraße eine unbekannte Person. Als der Geschädigte den Unbekannten ansprach, wurde er unvermittelt angegriffen und geschlagen.

Täter entkommt unerkannt

Nach dem Angriff ergriff der Täter die Flucht. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Unbekannte zuvor versucht hatte, in das Gebäude einzubrechen. Der 46-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Fahndung ohne Erfolg

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifen ein. Der flüchtige Täter konnte jedoch bislang nicht festgestellt werden. Die Identität der Person ist weiterhin unbekannt.

 

