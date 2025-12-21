Newsletter
Tödlicher Frontalcrash in Fremdingen: 83-Jähriger stirbt nach Unfall auf B 25, 37.000 Euro Schaden
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 19. Dezember 2025 kam es in Fremdingen zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter seinen Verletzungen erlag.

Unfallhergang in Fremdingen

Gegen 13:45 Uhr wollte ein 83-jähriger Fahrer von der Hauptstraße in die B 25 einbiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Autofahrer, der von links kam. Der junge Fahrer versuchte vergeblich, auszuweichen, was in einem Frontalzusammenstoß endete. Das Auto des Unfallverursachers wurde stark deformiert und kam etwa 30 Meter weiter zum Stehen. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz schneller Rettung per Hubschrauber in die Uni-Klinik Augsburg verstarb der Mann dort am Abend.

Weitere Folgen des Zusammenstoßes

Das Fahrzeug des jüngeren Fahrers wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Feldweg geschleudert. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da der Sachschaden auf 37.000 Euro geschätzt wird.

Ermittlungen und Absicherungsmaßnahmen

Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen, und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme beim Geschädigten an. An der Unfallstelle entstand eine Ölspur im Entwässerungsgraben, die von der Gemeinde Fremdingen entfernt werden musste. Das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert. Die Feuerwehr Fremdingen und die Straßenmeisterei übernahmen die Absperrung der Straße, richteten eine Umleitung ein und reinigten die Fahrbahn.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel