Montag, Dezember 22, 2025
Foto: BF Augsburg
1 Min.Lesezeit

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Montags, 22. Dezember 2025, kam es auf der B17 in Fahrtrichtung Landsberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Gegen 03:40 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Göggingen unter die Gögginger Brücke alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag ein Fahrzeug auf dem Dach und stand bereits in Vollbrand. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch schwer verletzt im Fahrzeug. Ersthelfer hatten zuvor versucht, den Mann aus dem brennenden Wagen zu retten, mussten ihre Bemühungen jedoch aufgrund der Flammen abbrechen.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine Sofortrettung ein und konnte den Fahrer nach wenigen Minuten aus dem Fahrzeug befreien. Der Schwerverletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Brandbekämpfung sowie der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B17 in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen unterstützte nach Abschluss der Löscharbeiten die Polizei bei der Verkehrsausleitung in die Eichleitnerstraße. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt waren 20 Feuerwehrangehörige mit sieben Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

   
