“Frohe Weihnachten und gute Wünsche für das neue Jahr” | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Dezember 2025

In den Tagen vor Weihnachten ist in vielen Haushalten noch einiges los. Die letzten Besorgungen stehen an, vielleicht fehlt noch ein Geschenk oder es wird abgestimmt, wer wann wo zusammenkommt.

Mit dem Heiligabend stellt sich für viele ein anderer Rhythmus ein. Während die meisten von uns zur Ruhe kommen, sind andere weiter im Einsatz, damit unsere Stadt auch an den Feiertagen zuverlässig funktioniert. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr, aber auch viele Beschäftigte bei der Stadt, den Stadtwerken und weiteren Einrichtungen arbeiten dann, wenn andere frei haben. Dafür möchte ich ausdrücklich Danke sagen. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich und ein wichtiger Teil dessen, was Augsburg ausmacht.

Gleichzeitig denke ich an alle, für die diese Tage nicht leicht sind. Menschen, die krank sind, die sich einsam fühlen oder gerade schwierige Zeiten erleben. Gerade an Weihnachten kann das besonders spürbar werden. Ihnen wünsche ich Kraft, Unterstützung und Menschen an ihrer Seite, die da sind und zuhören.

Wenn ich auf das Jahr 2025 blicke, sehe ich vieles, was Augsburg auszeichnet. Eine Stadt mit lebendigen Stadtteilen und vielen Orten, an denen Menschen zusammenkommen: in der Nachbarschaft, in Vereinen, im Ehrenamt oder ganz einfach im Alltag. Viele fühlen sich hier zuhause und tragen mit ihrem Engagement dazu bei, dass Augsburg auch in dynamischen Zeiten zusammenhält. Unsere Stadt gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands und schneidet in Umfragen regelmäßig gut ab, etwa bei Zufriedenheit, Beliebtheit und Familienfreundlichkeit. Das bestätigt, was viele im Alltag erleben: ein gutes Lebensgefühl und ein starkes Miteinander.

Darauf aufbauend packen wir auch die Themen an, die nicht von heute auf morgen gelöst sind. Augsburg steht vor Aufgaben, die Zeit, Geld und Geduld brauchen: von Bildung über Infrastruktur bis hin zu großen Bauvorhaben. Wichtig ist mir dabei, dass wir hier Verantwortung übernehmen und uns nicht wegducken.

Auch 2026 wird kein Jahr ohne Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, sich nicht von Unsicherheit leiten zu lassen, sondern von dem, was uns verbindet. Geduld, Vertrauen und ein friedliches Miteinander sind dafür eine gute Grundlage und sie machen Augsburg zu einer lebenswerten Stadt.

Ich wünsche Ihnen ruhige Weihnachtstage, einen guten Jahreswechsel und alles Gute für das neue Jahr.

Ihre

Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.