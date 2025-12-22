Verkehrspolizei ahndet Geschwindigkeitsverstöße am Rastplatz Kühbach Süd: Zwölf Fahrer zu schnell unterwegs

Am Montagvormittag, den 22.12.2025, hat die Verkehrspolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aichach eine Verkehrskontrolle auf der B300 im Bereich des Rastplatzes Kühbach Süd durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h zu überprüfen.

Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass zwölf Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten hatten. Der traurige Spitzenwert lag bei fast 100 km/h. Zusätzlich wurden drei Insassen festgestellt, die nicht angeschnallt waren.

Polizei setzt Kontrollen fort

Die Polizei wird weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den häufigsten Unfallursachen, insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen. Mit den Kontrollen möchte die Polizei auf diese Problematik aufmerksam machen und die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.