Autodiebstahl und Alkoholfahrt in Augsburg: 57-Jähriger ohne Führerschein erwischt

Am gestrigen Sonntag, dem 21. Dezember 2025, ereignete sich ein Autodiebstahl in der Schwibbogengasse in Augsburg. Ein zunächst unbekannter Mann fuhr mit dem unverschlossenen Fahrzeug eines Anwohners davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr und wurde von dem Anwohner umgehend der Polizei gemeldet.

Polizei stoppt alkoholisierten Dieb

Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte den 57-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Fehlende Fahrerlaubnis bringt weitere Probleme

Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei stellte das gestohlene Fahrzeug sicher und ordnete eine Blutentnahme bei dem Mann an.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Die Beamten leiteten Ermittlungen ein, darunter wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.