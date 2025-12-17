Newsletter
Drogen- und Alkoholkontrollen in Augsburg: Polizei entdeckt mehrere Verstöße im Straßenverkehr
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, führte die “Kontrollgruppe Drogen im Straßenverkehr”, geleitet von der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Augsburg durch. Ziel dieser stationären Kontrollen war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, um die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken. Diese Maßnahme fand im Rahmen der europaweiten Schwerpunktaktion “Alcohol & Drugs” auf Initiative des ROADPOL-Netzwerks statt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Bei den Kontrollen wurden insgesamt acht Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Cannabis, Amphetaminen und Kokain standen. Für diese Verstöße drohen den Fahrern Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot. Zusätzlich wurde ein alkoholisierter Fahrer gestoppt, der mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fortsetzung der Kontrollen für mehr Sicherheit

Die Polizei betont, dass die Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fortgesetzt werden sollen. Diese Kontrollen beschränken sich nicht nur auf das Stadtgebiet, sondern werden auch in den umliegenden Landkreisen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durchgeführt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel