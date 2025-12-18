Polizei führt Drogenkontrollen in Donauwörth durch: 32-Jähriger positiv auf Cannabis getestet

Augsburg – Am Donnerstagmorgen, den 18. Dezember 2025, führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Polizeiinspektion Augsburg Mitte eine stationäre Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Donauwörth durch. Parallel dazu wurde eine weitere Kontrollstelle in der Neue Obermayerstraße eingerichtet.

Verkehrskontrolle in der Industriestraße

Während der Kontrolle in der Industriestraße wurden insgesamt 43 Fahrzeuge überprüft. Gegen 07:15 Uhr fiel dabei ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen auf. Die Beamten stellten bei ihm drogentypisches Verhalten fest. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Infolgedessen ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Ermittlungen und Verstöße

Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. Bei der Kontrollaktion wurden zudem mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die ordnungsgemäße Ladungssicherung registriert. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde dabei ertappt, wie er verbotswidrig sein Mobiltelefon nutzte.