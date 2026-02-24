Warnstreik legt Nahverkehr in Augsburg lahm – Heimspiele von FCA und Panther sorgen für zusätzliche Brisanz

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Nahverkehr der Stadtwerke Augsburg für Freitag, 27., und Samstag, 28. Februar zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Erfahrungsgemäß dürfte der öffentliche Nahverkehr in Augsburg an diesen Tagen nahezu vollständig ausfallen. Problem dürften auch die Fans von FCA und AEV bei An- und Abreise bekommen.

Betroffen sind sämtliche Beschäftigte und Auszubildende im Tarifvertrag TV-N – vom Fahrpersonal über Werkstätten bis zur Verkehrslenkung. Aufgrund der unklaren Streikbeteiligung kann kein verlässlicher Notfahrplan erstellt werden. Es ist damit zu rechnen, dass nur vereinzelt Busse oder Straßenbahnen unterwegs sind.

Heimspiele verschärfen die Lage

Besonders problematisch ist die Situation am Freitagabend: Dann stehen sowohl ein Bundesliga-Heimspiel des FC Augsburg als auch eine Partie der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga an. Tausende Fans sind üblicherweise auf Busse und Straßenbahnen angewiesen.

Zwischen Ordnungsbehörden und Vereinen laufen derzeit Abstimmungen, wie die An- und Abreise trotz weitgehend stillstehendem Nahverkehr organisiert werden kann. Ohne regulären ÖPNV dürfte es rund um Stadion und Arena zu erheblichen Verkehrsbelastungen kommen.

Kaum Alternativen im Stadtgebiet

Im Gegensatz zu anderen Großstädten sind in Augsburg nur wenige Buslinien an externe Unternehmen vergeben. Lediglich einzelne Stadtteillinien – darunter 21, 38 sowie teilweise 24 und 25 – könnten verkehren, da sie von privaten Anbietern betrieben werden. Ein kurzfristiger Ersatz durch externe Fahrer oder Busse ist technisch und organisatorisch nicht umsetzbar.

Die swa empfehlen daher, auf Buslinien des AVV oder Regionalbahnen auszuweichen – dort wird allerdings ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen erwartet.

Leihräder und Sharing-Angebote kostenlos nutzbar

Um Alternativen zu schaffen, stellen die Stadtwerke ihr gesamtes Leihradsystem „swabi“ an beiden Streiktagen kostenlos zur Verfügung. Alle 940 Fahrräder – inklusive E-Bikes – können über die App jeweils bis zu 30 Minuten pro Fahrt kostenfrei genutzt werden, auch mehrfach täglich.

Ergänzend verweisen die swa auf Carsharing-Angebote sowie das Ridesharing-System „swaxi“. Fahrgäste werden gebeten, ihre Wege frühzeitig zu planen und möglichst auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen.