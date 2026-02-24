Ostallgäu: 83-Jährige mit Bollerwagen stirbt bei Verkehrsunfall bei Westendorf

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag, 24. Februar 2026, eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Kreisstraße OAL 6 zwischen Blonhofen und Dösingen auf Höhe des dortigen Kieswerks.

Nach Angaben der Polizei wurde die 83-jährige Fußgängerin von einem Klein-Lkw erfasst und tödlich verletzt. Der 60-jährige Fahrer des Fahrzeugs übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand die entgegenkommende Frau und streifte sie mit dem rechten Außenspiegel auf Kopfhöhe. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb die Seniorin noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters an. Am Klein-Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die OAL 6 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Polizeiinspektion Buchloe