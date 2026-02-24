Rekord beim Planspiel Börse 2025: Siegerteams aus dem Raum Augsburg ausgezeichnet

Das Planspiel Börse 2025 ist mit einem neuen Teilnehmerrekord zu Ende gegangen: Knapp 130.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und junge Erwachsene in Europa sammelten während der rund viermonatigen Spielzeit risikofrei Börsenerfahrung – mit fiktiven Depots, aber realen Kursen.

Auch im Geschäftsgebiet der Stadtsparkasse Augsburg war das Interesse groß. Insgesamt beteiligten sich fast 900 Teilnehmende in fünf Wettbewerben, darunter allein 750 Schülerinnen und Schüler im größten Teilnehmerfeld.

Turbulentes Börsenumfeld

Die Spielrunde im Jahr 2025 war von einem bewegten weltwirtschaftlichen Umfeld geprägt. Diskussionen um US-Zoll- und Handelspolitik bestimmten die Märkte, während die Inflation in der Eurozone zurückging und die Zinsen leicht sanken. Die Wachstumsaussichten für Deutschland blieben gedämpft, doch steigende globale Verteidigungsausgaben und die dynamische Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz sorgten für neue Impulse. Zum Jahresende verzeichnete der DAX einen Rekordzuwachs.

Erfolgreiche Nachwuchs-Anleger

Beim Planspiel Börse werden sowohl die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung als auch die nachhaltigsten Anlagestrategien prämiert.

In der Schülerinnen- und Schülerwertung setzte sich das Team „Official“ von der Mittelschule Friedberg durch. Abo Asgharzada und Rebar Ali Qarmo steigerten ihr Startkapital von 50.000 Euro auf 61.337,58 Euro und wurden damit Gesamtsieger über alle fünf Wettbewerbe im Geschäftsgebiet. Ihren Erfolg erzielten sie vor allem mit Investitionen in die Tech- und Halbleiterbranche.

Im Studierendenwettbewerb erreichte „Jonathan121“ – Jonathan Marsalin – mit einem Depotwert von 60.967,55 Euro den ersten Platz im Geschäftsgebiet. Bayernweit bedeutete das Rang drei.

Den Nachhaltigkeitspreis in der Studierendenwertung sicherte sich „DerDude“, hinter dem Student Johannes König steht. Mit Wertpapieren aus Industrie und nachhaltiger Energiegewinnung erzielte er eine Performance von 18 Prozent.

Die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Sandra Peetz-Rauch, zeigte sich beeindruckt von den Leistungen: „Wir freuen uns über den Erfolg der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Planspiel Börse und gratulieren allen herzlich. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener in unserem Geschäftsgebiet zu fördern.“

Bei der Preisverleihung ließ es sich Peetz-Rauch nicht nehmen, den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich zu gratulieren.

Nächste Runde startet im Oktober

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Am 1. Oktober 2026 startet das Planspiel Börse in die nächste Runde.