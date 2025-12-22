Newsletter
Rennrad-Diebstahl in Augsburger Sportgeschäft sorgt für hohen Schaden
Rennrad-Diebstahl in Augsburger Sportgeschäft sorgt für hohen Schaden

Am vergangenen Freitag, den 19. Dezember 2025, ereignete sich ein Diebstahl in einem Sportgeschäft in der Albert-Schenavsky-Straße in Augsburg, Lechhausen. Während der Öffnungszeiten wurde ein Rennrad aus dem Verkaufsraum gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter verließ mit dem entwendeten Fahrrad den Laden.

Hoher Sachschaden durch gestohlenes Rennrad

Der Diebstahl verursachte einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen, da die Tat als Besonders schwerer Fall des Diebstahls eingeordnet wird.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegengenommen.

Neueste Artikel