Der FCA gibt auf Trainersuche nicht immer ein glückliches Bild ab. Aus Sicht eines Fans will man natürlich möglichst schnell den perfekten Coach verpflichtet haben. Fachlich und persönlich top, und dazu soll er auch noch zum Verein passen und wirtschaftlich überhaupt vertretbar sein. Nicht so einfach, wenn man es sich mal überlegt.

Vor der Winterpause war es beim FCA mal wieder so weit. Sandro Wagner wusste nicht mehr weiter, der Verein reagierte und erst mal übernahm Manuel Baum den Auftrag bis zum Winter. Und dann? Sollte ein Neuer kommen. Aber wer? Manuel Baum machte in der Zwischenzeit einen guten Job. Gewann gegen Leverkusen. Schaffte es, dass die Mannschaft Spiele wieder eng gestalten konnte. Es liest sich nicht so gut, wie es damals war. Hoffenheim hatte den Wagnerschen FCA noch auseinander genommen.

Verlängerung, die Erste

Manuel Baum hatte in dieser Phase manchmal Pech, aber sein Arbeitsprozess funktionierte sichtlich. Warum dauerte es trotzdem so lang, bis der FCA mit Manuel Baum bis zum Sommer verlängerte? Man kennt sich, weiß was man aneinander hat und verhielt sich wie gute Freunde, die ihre Freundschaft nicht für eine kurze Affäre aufs Spiel setzen wollten.

Aus Friends wurden dennoch Friends mit Benefits. Am Ende war es einfach zu passend, mit weiterzumachen und für diesen, in der Bundesliga ein Team als Cheftrainer zu betreuen.

Aus den regelmäßigen Benefits wurde mittlerweile eine heiße Affäre. Der FC Augsburg kletterte in der Tabelle nach oben. Das Team von Manuel Baum gewann gegen Heidenheim, St. Pauli, Wolfsburg und den FC Bayern und das sind nur die Teams, die mir direkt in den Sinn kommen. Ach ja, Köln am Freitag natürlich auch noch. Verloren hat man wenig (ratet, wo ich zuletzt im Stadion war. Genau!). Manuel Baum wirkt in der Saison der Sandro Wagner Verpflichtung wie die heißeste Trainerentdeckung Deutschlands. Gerne nochmal lesen. Den FCA kann man mit einem Jungspund vergleichen, der sich unglaublich in die exotische Schönheit verliebt, nur um mit gebrochenem Herzen wieder zu Hause aufzuschlagen und sich von der alten Freundin trösten zu lassen und dabei die Liebe entdeckt.

Gibt es ein Happy End?

Und wir Rom Com Fans in Bayrisch-Schwaben fragen uns natürlich: Was passiert als Nächstes? Erkennt unser Jungspund seine wahre Bestimmung, oder stürzt er sich in das nächste Abenteuer? Wird der FCA die Beziehung mit dem Cheftrainer Manuel Baum über den Sommer hinaus ausdehnen? Und lässt sich Manuel Baum darauf ein, obwohl er doch weiß, wie sprunghaft unser Jungspund in den letzten Jahren so war? Der FC Hollywood verweilt momentan zwischen Lech und Wertachstrand.

Das Ende ist dabei natürlich komplett vorhersehbar. Manuel Baum ist äußerst gerne Cheftrainer in der Bundesliga und hat zu keinem Verein eine solche Bindung wie zum FCA. Hier werden ihm auch Ausrutscher (Gladbach, wie immer) verziehen. Der FCA weiß um seine Probleme bei der Trainersuche. Natürlich werden es die beiden miteinander probieren. Manuel Baum bekommt zwei Jahre Vertrag mit dem erklärten Ziel: Europa. Es muss die große Liebe werden und die kennt keine Ländergrenzen. Wenn sich Braut und Bräutigam küssen, spielen im Hintergrund Roy Bianco und die Abbrunzati Boys.

