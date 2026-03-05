Bayerische Regiobahn: Bauarbeiten führen zu Fahrplanabweichungen im Netz Ostallgäu-Lechfeld

Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO AG kommt es an mehreren Tagen im März zu Fahrplanabweichungen im Netz Ostallgäu-Lechfeld der Bayerische Regiobahn GmbH (BRB). Betroffen ist insbesondere die Strecke zwischen Augsburg, Kaufering und Landsberg am Lech.

Die Bauarbeiten wirken sich am Montag, 9. März, Dienstag, 10. März sowie Samstag, 14. März 2026 auf die Zugverbindungen aus. In den frühen Morgenstunden und am Abend kommt es in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen sowie zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen.

Der Ersatzverkehr verkehrt auf folgenden Abschnitten:

zwischen Augsburg-Oberhausen bzw. Augsburg Hauptbahnhof und Bobingen

sowie zwischen Kaufering und Landsberg am Lech

Die eingesetzten Busse fahren zu anderen Zeiten als die Züge im regulären Fahrplan. Fahrgäste werden daher gebeten, ihre Verbindung vor Fahrtantritt zu prüfen.

Sonderfahrpläne und aktuelle Informationen

Sonderfahrpläne für die betroffenen Tage stellt die BRB auf ihrer Webseite www.brb.de zum Download bereit. Alle im Sonderfahrplan nicht aufgeführten Zugverbindungen verkehren planmäßig.

Darüber hinaus können Fahrgäste auf der Webseite einen Newsletter mit individueller Streckenauswahl abonnieren, um über größere Störungen und Baustellen informiert zu werden.

Für Echtzeitinformationen zu einzelnen Zügen stehen zudem folgende Kanäle zur Verfügung:

Facebook-Seite „BRB Störungsinfo“

WhatsApp-Kanäle der BRB (www.brb.de/whatsapp)

Die Lagepläne der Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sind online unter www.bahnhof.de abrufbar.

Die BRB empfiehlt Reisenden, insbesondere während der Bauarbeiten mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen und sich vor Reisebeginn über mögliche Änderungen zu informieren.