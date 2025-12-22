Newsletter
Auseinandersetzung in Augsburg: 22-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Maximilianstraße kam es am frühen Sonntagmorgen, den 21. Dezember 2025, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Verbale Streitigkeit eskaliert

Gegen 05:00 Uhr gerieten die Gruppen zunächst in einen verbalen Konflikt, der später in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort zeigte sich ein 22-jähriger Mann aus einer der Gruppen besonders unkooperativ und aggressiv.

Polizeilicher Einsatz mit Widerstand

Der junge Mann beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und ignorierte ihre Anweisungen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht. Dabei leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Ermittlungen gegen den 22-Jährigen

Die Polizei ermittelt nun gegen den 22-jährigen afghanischen Staatsangehörigen unter anderem wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen, die Hinweise zur anfänglichen Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

