Montag, Dezember 22, 2025
Unfall auf A8 bei Zusmarshausen: LKW kollidiert mit Wohnmobil, fünf Verletzte und hoher Sachschaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall auf A8 bei Zusmarshausen: LKW kollidiert mit Wohnmobil, fünf Verletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Beteiligt waren ein LKW und ein Wohnmobil. Der Unfall passierte kurz nach der Auffahrt Zusmarshausen, als der 67-jährige LKW-Fahrer gegen 14 Uhr leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam und das auf dem Seitenstreifen wegen einer Panne stehende Wohnmobil übersah.

Mehrere Verletzte nach Kollision

Im Wohnmobil befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls vier Personen, die leicht verletzt wurden, sowie eine weitere Person, die schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war dafür erforderlich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Autobahnsperrung und laufende Ermittlungen

Die Autobahn in Richtung Stuttgart wurde für rund eine Stunde vollständig gesperrt. Bis 19 Uhr konnte der Verkehr nur eingeschränkt fortgesetzt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den rumänischen LKW-Fahrer aufgenommen. Alle Insassen des Wohnmobils sind portugiesische Staatsbürger.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel