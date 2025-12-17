Unfall auf B17 bei WWK-Arena: Lkw beschädigt Schutzplanke erheblich, 50.000 Euro Sachschaden

Augsburg (ots) – Am Mittwoch ereignete sich auf der B17 in Richtung Süden ein Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Lkw prallt gegen Schutzplanke

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer geriet zwischen Augsburg und der WWK-Arena aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug über den linken Fahrstreifen in die mittig angelegte Schutzplanke. Dabei wurden etwa 40 Felder der Leitplanke auf einer Strecke von rund 100 bis 150 Metern beschädigt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Gersthofen ist dabei, den genauen Unfallhergang zu klären. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.