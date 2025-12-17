Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
8.5 C
London
type here...
Subscribe
Unfall auf B17 bei WWK-Arena: Lkw beschädigt Schutzplanke erheblich, 50.000 Euro Sachschaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall auf B17 bei WWK-Arena: Lkw beschädigt Schutzplanke erheblich, 50.000 Euro Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Mittwoch ereignete sich auf der B17 in Richtung Süden ein Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Lkw prallt gegen Schutzplanke

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer geriet zwischen Augsburg und der WWK-Arena aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug über den linken Fahrstreifen in die mittig angelegte Schutzplanke. Dabei wurden etwa 40 Felder der Leitplanke auf einer Strecke von rund 100 bis 150 Metern beschädigt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Gersthofen ist dabei, den genauen Unfallhergang zu klären. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel