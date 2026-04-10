43-Jähriger leistet Widerstand und versucht Gewalt im Augsburger Festzelt

Am Donnerstagabend, dem 9. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem ein 43-jähriger Mann Sicherheitsmitarbeiter attackieren wollte und sich gegen Polizeibeamte wehrte. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Langenmantelstraße.

Streit im Festzelt auf dem Plärrer

Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, hatte zuvor ein Hausverbot für ein Festzelt auf dem Plärrer erhalten. Daraufhin zeigte er ein aggressives Verhalten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung verhindern und nahmen den 43-Jährigen in Gewahrsam.

Ermittlungen wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung

Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung.