Fahranfänger in Augsburg mit positivem Drogentest aus dem Verkehr gezogen
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Fahranfänger in Augsburg mit positivem Drogentest aus dem Verkehr gezogen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Donnerstag, den 9. April 2026, kontrollierte die Polizei in Lechhausen auf der Bürgermeister-Wegele-Straße einen 19-jährigen Fahranfänger. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten.

Drogentest bestätigt THC-Konsum

Bei der Verkehrskontrolle fiel der junge Fahrer durch typische Anzeichen von Drogenkonsum auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizei, da er positiv auf THC reagierte.

Fahrt gestoppt und Blutentnahme angeordnet

Die Beamten untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an, um den Konsum endgültig nachzuweisen. Der Fahranfänger besitzt sowohl die deutsche als auch die russische Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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