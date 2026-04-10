Fahranfänger in Augsburg mit positivem Drogentest aus dem Verkehr gezogen

Augsburg (ots) – Am Donnerstag, den 9. April 2026, kontrollierte die Polizei in Lechhausen auf der Bürgermeister-Wegele-Straße einen 19-jährigen Fahranfänger. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten.

Drogentest bestätigt THC-Konsum

Bei der Verkehrskontrolle fiel der junge Fahrer durch typische Anzeichen von Drogenkonsum auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizei, da er positiv auf THC reagierte.

Fahrt gestoppt und Blutentnahme angeordnet

Die Beamten untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an, um den Konsum endgültig nachzuweisen. Der Fahranfänger besitzt sowohl die deutsche als auch die russische Staatsangehörigkeit.