64-jährige Frau aus Ukraine wegen Ladendiebstahls in Augsburger Innenstadt festgehalten

Am Freitagabend, dem 22. Mai 2026, wurde eine 64-jährige Frau in einem Haushalts- und Schreibwarengeschäft in der Bahnhofstraße in Augsburg beim Diebstahl ertappt.

Diebstahl in der Innenstadt

Gegen 18:30 Uhr verließ die Frau das Geschäft, ohne für die Artikel zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ermittlungen gegen die Verdächtige

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die 64-jährige Frau wegen Ladendiebstahls aufgenommen. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine Frau mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.