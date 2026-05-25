Aggressives Betteln in Augsburger Innenstadt: Polizei erteilt Platzverweis an 18-Jährige

Augsburg – Am Freitag, den 22. Mai 2026, gegen 13 Uhr, kam es in der Innenstadt von Augsburg zu einem Vorfall mit einer 18-jährigen Frau, die in der Bürgermeister-Fischer-Straße um Geld bettelte. Laut Berichten sprach die Frau Passanten aggressiv an und zog an deren Kleidung.

Aggressives Verhalten in der Innenstadt

Die Polizei wurde auf das Verhalten der Frau aufmerksam und traf sie vor Ort an. Nach einer Prüfung des Sachverhalts verwiesen die Beamten die Frau des Platzes. Dieser Aufforderung kam sie zunächst nach.

Erneuter Polizeieinsatz wegen Bettelns

Jedoch wurde die Frau nach kurzer Zeit erneut wegen aggressiven Bettelns gemeldet. Die Polizei traf die Frau erneut an und leitete Ermittlungen ein, unter anderem wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die 18-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.