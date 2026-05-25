E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit 0,6 Promille gestoppt: Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Ein 38-jähriger Mann geriet am späten Freitagabend (22.05.2026) gegen 23:50 Uhr in der Georg-Haindl-Straße in Augsburg mit einem E-Scooter in eine Polizeikontrolle. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille.

Polizei stoppt Fahrt

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Grundlage dafür war der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgrund des Alkoholkonsums.

Ermittlungen wegen Trunkenheit

Die Polizei Augsburg ermittelt nun gegen den Fahrer, der die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weitere rechtliche Schritte werden geprüft.