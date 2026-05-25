E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit 0,6 Promille gestoppt: Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr
Polizei & Co

E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit 0,6 Promille gestoppt: Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 38-jähriger Mann geriet am späten Freitagabend (22.05.2026) gegen 23:50 Uhr in der Georg-Haindl-Straße in Augsburg mit einem E-Scooter in eine Polizeikontrolle. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille.

Inhalte im Überblick

Polizei stoppt Fahrt

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Grundlage dafür war der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgrund des Alkoholkonsums.

Ermittlungen wegen Trunkenheit

Die Polizei Augsburg ermittelt nun gegen den Fahrer, der die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weitere rechtliche Schritte werden geprüft.

Polizeibericht Augsburg vom 29.05.2026
Bedrohung und Beleidigung in Augsburg: Zeugen nach Vorfall in der Zeuggasse gesucht
Diebstahl einer blauen Vespa in offener Tiefgarage im Universitätsviertel Augsburg
Verkehrsunfallflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für beschädigten roten Kleinwagen
Jugendliche stehlen Autos in Augsburg: Unfallflucht und Festnahmen in der Innenstadt
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Wegner warnt vor Scheitern der Steuerreform im Bundesrat Wegner warnt vor Scheitern der Steuerreform im Bundesrat
Nächster Artikel Aggressives Betteln in Augsburger Innenstadt: Polizei erteilt Platzverweis an 18-Jährige Aggressives Betteln in Augsburger Innenstadt: Polizei erteilt Platzverweis an 18-Jährige

Folgen Sie uns

You Might also Like