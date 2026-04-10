24-jähriger Autofahrer in Lechhausen wegen Drogen am Steuer gestoppt

Augsburg – Am Donnerstagabend, dem 9. April 2026, wurde ein 24-jähriger Autofahrer in der Kantstraße in Lechhausen von der Polizei unter dem Einfluss von Drogen gestoppt.

Positiver Drogentest in Lechhausen

Während einer Fahrzeugkontrolle bemerkte die Polizeistreife bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain und Amphetamin. Daraufhin untersagten die Beamten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Drogen am Steuer

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.