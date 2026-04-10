Play-Off-Start in Stadtbergen – Kangaroos vor erstem Härtetest

Nach der Osterpause starten die Play-Offs der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Im Achtelfinale trifft die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am Samstag auf die EN Baskets Schwelm. Tip-off ist um 19:30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen. Bereits ab 16 Uhr steht ein Regionalligaderby der zweiten Mannschaft gegen den TV Augsburg auf dem Programm.

In der K.o.-Phase gilt das „best-of-three“-Format – zwei Siege reichen für das Weiterkommen. Für die Kangaroos zählt damit jeder Auftritt, denn Ausrutscher sind kaum zu korrigieren.

Die Motivation im Team ist entsprechend hoch. Kapitän Jannik Westermeir betont: „Wir haben ein klares Ziel vor Augen und das Gesamtpaket Play-Offs sorgt für Adrenalin pur“. Center Tom Alte ergänzt: „Jetzt wird wieder alles auf null gestellt. Die Hauptrunde ist ab jetzt ein Stück weit egal“.

Die Erinnerungen an die letzte Saison sind noch präsent: Trotz starker Hauptrunde war bereits im Achtelfinale Schluss. Diesmal geht das Team mit mehr Erfahrung und weniger Druck als Tabellenvierter in die Serie.

Starker Gegner aus dem Norden

Mit Schwelm wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Nordteams gelten traditionell als besonders stark, und auch die Westfalen bringen viel Play-Off-Erfahrung mit.

BG-Cheftrainer Emanuel Richter warnt: „Wir alle kennen die Stärke der PRO-B Nord und deren hohes Niveau. Mit Schwelm treffen wir auf eine sehr erfahrene Mannschaft. In den letzten neun Jahren standen sie acht Mal in den Play-Offs und waren schon nahe am Aufstieg in die Pro A. Dafür habe ich großen Respekt, das ist eine gewachsene Struktur mit sehr viel Tradition. Aber wissen auch um unsere Stärken und wollen vor unseren Fans gewinnen, die sicher für eine unglaubliche Atmosphäre sorgen werden. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel“.

Große Kulisse erwartet

Die Nachfrage nach Tickets ist hoch, die Halle dürfte gut gefüllt sein. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman zeigt sich optimistisch: „Es lohnt sich ab sofort, schnell zu sein, der Vorverkauf für diesen Saisonhöhepunkt läuft sehr gut. Es wird aber auch noch Karten an der Abendkasse geben, da wir die maximale Kapazität der Halle dieses Mal ausnutzen werden“.

Und auch sportlich blickt er positiv voraus: „Ich habe ein gutes Gefühl, wir haben uns in der Rückrunde gut stabilisiert, wir werden von der ersten Sekunde an hellwach sein, darauf arbeitet man die ganze Saison hin.“.