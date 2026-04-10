22-Jähriger entwendet Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro in Augsburg-Lechhausen

Augsburg – In einem Geschäft in der Albert-Schenavsky-Straße in Lechhausen kam es am Donnerstag, den 9. April 2026, zu einem Diebstahlsvorfall. Ein 22-jähriger Mann entwendete mehrere Kleidungsstücke, indem er lediglich ein Teil an der Kasse bezahlte und das Geschäft mit der unverkäuflichen Ware verließ.

Manipulation mit Werkzeug

Der 22-Jährige hatte die unbezahlte Ware zuvor mit einem Werkzeug manipuliert, um sie unbemerkt zu entwenden. Zwei aufmerksame Mitarbeiter konnten den Mann jedoch aufhalten und alarmierten umgehend die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Die Ermittlungen laufen nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.