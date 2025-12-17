Newsletter
Gefährliche Überholmanöver und Nötigung auf B300 und A8: Polizei stoppt riskanten Sprinter bei Günzburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Ein Mercedes Sprinter sorgte am 15. Dezember 2025 gegen 14:00 Uhr auf der B300 zwischen Schrobenhausen und Aichach für ein gefährliches Verkehrschaos. Der Fahrer des Sprinters fiel durch riskante Überholmanöver und deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf, wobei er mehrfach die Gegenfahrbahn nutzte.

Riskante Fahrweise auf der Autobahn A8

Nachdem er die B300 verlassen hatte, setzte der Fahrer seine Fahrt auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart fort. Auch dort verhielt er sich mit riskanten Manövern und Nötigungshandlungen weiterhin gefährlich. Die gefährliche Fahrweise führte dazu, dass eine Polizeistreife im Bereich der Anschlussstelle Günzburg eingriff.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat den Fahrer gestoppt und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Personen, die dem Sprinter ausweichen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet, behindert oder genötigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2010 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

