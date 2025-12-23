Kennzeichendiebstahl in Göggingen: Unbekannter Täter stiehlt Nummernschilder und beschädigt Halterungen eines geparkten VW Passat

Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und Montag, den 22. Dezember 2025, 01:00 Uhr ein Diebstahl in der Graf-von-Seyssel-Straße in Augsburg, Stadtteil Göggingen. Ein bislang unbekannter Täter stahl beide Kennzeichen eines schwarzen VW Passat.

Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Der Täter beschädigte zudem die Halterungen der Kennzeichen, während der VW Passat auf der Straße geparkt war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch unter 0821/323-2710 weitergegeben werden.