Angriff auf Uber-Fahrer in Augsburg: Drei junge Männer wegen schweren Raubs festgenommen

Augsburg (ots) – Ein Vorfall in Inningen sorgte am vergangenen Sonntag (21.12.2025) für Aufsehen, als mehrere Personen einen 38-jährigen Fahrer in der Tiberiusstraße angriffen. Die Polizei konnte drei junge Tatverdächtige im Zusammenhang mit der Tat ermitteln.

Unvorhergesehener Angriff auf Uber-Fahrer

Gegen 01:30 Uhr war der 38-Jährige im Bürgermeister-Lutzenberger-Weg mit seinem Uber-Fahrzeug unterwegs, als mehrere Personen unerwartet auf sein Auto einschlugen. Nachdem der Fahrer ausstieg, entwickelte sich ein heftiger Streit, der in einem massiven körperlichen Angriff auf den Mann endete. Die Angreifer flüchteten schließlich vom Tatort, wodurch der Fahrer leicht verletzt zurückblieb.

Diebischer Übergriff lässt Opfer geschockt zurück

Nach dem Übergriff stellte das Opfer den Verlust von mehreren hundert Euro Bargeld fest, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Die Einsatzkräfte starteten umgehend eine Fahndung und konnten in der Umgebung drei männliche Tatverdächtige im Alter von 17 bis 19 Jahren festnehmen.

Ermittlungen wegen schweren Raubs und Körperverletzung

Derzeit ermittelt die Polizei wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Alle ermittelten Tatverdächtigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, während das 38-jährige Opfer aus Pakistan stammt.