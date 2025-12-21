Newsletter
Gruppe Jugendlicher verletzt Mann bei Angriff in Augsburgs Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gruppe Jugendlicher verletzt Mann bei Angriff in Augsburgs Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am frühen Samstagmorgen, dem 20. Dezember 2025, kam es am Moritzplatz in der Augsburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 28-jähriger Mann verletzt wurde.

Streit eskaliert: 28-Jähriger von Gruppe attackiert

Gegen 04:00 Uhr geriet der 28-Jährige in einen Streit mit einer Gruppe von mindestens sechs Personen. In der Folge griffen die Männer den 28-Jährigen an und schlugen auf ihn ein. Der Mann stürzte zu Boden und wurde sogar liegend weiter getreten. Nach dem Angriff flüchteten die Täter.

Polizei fasst verdächtige Personen

Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung fünf Tatverdächtige im Alter von 16 bis 20 Jahren im Umfeld des Tatorts festnehmen. Bei der Kontrolle wurden bei den Verdächtigen auch verschreibungspflichtige Arzneimittel gefunden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der verletzte 28-Jährige musste wegen Kopfverletzungen im Klinikum behandelt werden. Gegen die festgenommenen Männer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

