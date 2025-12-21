Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.12.2025

Pfersee – Polizei stellt Alkoholfahrt fest

Am Samstag (20.12.2025) ereignete sich in der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall. Der öffentliche Personennahverkehr war davon ebenfalls betroffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gegen 21.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Auto in der Holzbachstraße unterwegs. Von dort wollte der Mann offenbar nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen. Dabei kam es offenbar zu einem Fahrfehler, wodurch der Mann gegen einen Bordstein sowie gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend auf den Straßenbahnschienen zum Stehen kam. Die Polizei wurde hinzugerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa eineinhalb Promille.

Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des 34-Jährigen Totalschaden. Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Der öffentliche Personennahverkehr war vorrübergehend eingeschränkt.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten bei ihm eine Blutentnahme. Gegen den 34-Jährigen (türkischer STA) wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Innenstadt – Mann unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Freitag (19.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallbeteiligte war alkoholisiert.

Gegen 18.00 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Jakoberwallstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Mann und verletzte sich dabei am Kopf sowie an der Schulter. Ein Rettungswagen sowie die Polizei wurden gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige deutlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

Gegen den 28-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.12.2025) beschädigten bislang Unbekannte in der Fallerslebenstraße mehrere Autos.

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere Unbekannte insgesamt zehn Autos, die in der Fallerslebenstraße geparkt waren. Dabei wurde der Lack der Fahrzeuge verkratzt. Zudem wurde ein Motorrad umgestoßen und dadurch ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Göggingen – Ladendieb festgenommen

Am Freitag (19.12.2025) entwendete ein 47-Jähriger Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Eichleitnerstraße.

Gegen 15.45 Uhr hielt sich der 47-Jährige in dem Drogeriemarkt auf. Nach aktuellem Kenntnisstand nahm der Mann ein Parfüm aus der Verpackung und steckte dieses in seine Jackentasche. Die Verpackung stellte er wieder ins Regal zurück. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde noch im Laden auf sein Verhalten angesprochen. Der Warenwert betrug knapp 150 Euro. Die Polizei kam vor Ort, stellte die Personalien des Mannes fest und entließ ihn nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen.

Gegen den 47-Jährigen (kroatische STA) wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Lechhausen – Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz

Am Freitag (19.12.2025) war ein 49-Jähriger mit einem Fahrzeug ohne Zulassung in der Straße Am Mittleren Moos unterwegs.

Gegen 16.20 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 49-Jährigen Am Mittleren Moos auf. Auf dem Auto waren sogenannte rote Kennzeichen montiert. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen bereits seit drei Monaten abgelaufen war. Für das Fahrzeug bestand weder eine Versicherung, noch wurden hierfür Steuern bezahlt. Die Fahrt war somit beendet.

Gegen den 49-Jähirgen (rumänische STA) wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Abgabeordnung ermittelt.

Innenstadt – Ladendieb stellt sich selber

Am Freitag (19.12.2025) entwendete ein 45-Jähriger Alkohol aus einem Supermarkt. Er machte selbst auf seine Tat aufmerksam.

Am Freitagabend sprach der 45-Jährige Angehörige des Ordnungsdienstes an und schilderte, dass er gegen 20.00 Uhr Alkohol aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendet hätte. Er habe die Flasche zwar schon geleert, wolle sich nun selber stellen. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes riefen eine Polizeistreife hinzu. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen bereits ein Haftbefehl – übrigens auch wegen Diebstahls – bestand. Die Polizeibeamten verhafteten anschließend den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille.

Gegen den 45-Jährigen (deutscher STA) wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Innenstadt- Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Samstag (20.12.2025) gingen mehrere Personen auf einen 28-Jährigen im Bereich des Moritzplatzes los. Der Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 04.00 Uhr kam zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einer Gruppe von mindestens sechs Personen. Schließlich gingen die Männer auf den 28-Jährigen los und schlugen auf diesen ein. Der Mann ging zu Boden und wurde offenbar dort liegend getreten. Anschließend flüchteten die Männer. Die Polizei wurde alarmiert und konnte im Rahmen der Fahndung die Beteiligten im nahen Umfeld anhalten. Dabei handelte es sich um fünf Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem verschreibungspflichtige Arzneimittel bei den Männern auf.

Der 28-Jährige musste zur Behandlung seiner Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen –Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstag (20.12.2025) war ein Mann trotz Fahrverbot und unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Pferseer Straße unterwegs.

Gegen 16.00 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 25-jährigen Mannes auf Grund der Fahrweise auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Zudem war der Mann mit über 0,6 Promille alkoholisiert. Ein Drogenschnelltest deutete zudem auf den Konsum von Kokain hin. Die Fahrt war somit beendet. Die Beamten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den Mann (ukrainische STA) wird nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots sowie Fahrens unter Alkohol- sowie Drogeneinwirkung ermittelt.