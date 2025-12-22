Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.12.2025

Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Widerstand nach Auseinandersetzung

Am frühen Sonntagmorgen (21.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Maximilianstraße.

Gegen 05.00 Uhr gerieten zwei Personengruppen zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte ein 22-jähriger Mann äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Der 22-Jährige war Teil einer der beiden Gruppen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte. Zudem missachtete er weiterhin die Anweisungen der Polizeibeamten. Daraufhin fesselten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen und brachten ihn auf eine Dienststelle. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen (afghanische Staatsangehörigkeit).

Zeugen, die Hinweise zu der anfänglichen Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Einbruch in Imbiss

Bereits im Zeitraum von Donnerstag (18.12.2025), 19.15 Uhr, bis Freitag (19.12.2025), 05.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Imbiss am Judenberg. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Rennrades

Am vergangenen Freitag (19.12.2025) kam es zum Diebstahl eines Rennrades aus einem Sportgeschäft in der Albert-Schenavsky-Straße.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete offenbar während der Öffnungszeit ein Rennrad aus dem Verkaufsraum. Anschließend verließ er mit diesem den Laden. Es entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten / Siebenbrunn – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung bei Fußballturnier

Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung bei einem Fußballturnier im Karl-Rommel-Weg.

Gegen 13.45 Uhr gerieten zwei Personengruppen bei dem Turnier zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mindestens eine Person wurde hierbei durch einen bislang unbekannten Mann leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Zwischen Samstag (20.12.2025), 15.00 Uhr und Sonntag (21.12.2025), 12.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto im Meierweg.

Im oben genannten Zeitraum schlug ein bislang unbekannter Täter die Frontscheibe eines VW Golf ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht auf den heutigen Montag (22.12.2025) fuhr ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße.

Gegen 03.15 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann, da dieser Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den E-Scooter-Fahrer.

Der 19-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Autos

Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Autodiebstahl durch einen zunächst unbekannten Mann in der Schwibbogengasse.

Gegen 16.00 Uhr beobachtete ein Anwohner den zunächst Unbekannten, wie er in dessen Auto stieg und davonfuhr. Das Auto parkte offenbar nicht abgesperrt vor einem Wohnhaus. Der Anwohner meldete dies der Polizei.

Polizeibeamte stellten den 57-jährigen Mann kurze Zeit später im nahen Umfeld in dem Auto fest und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten das Auto sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.