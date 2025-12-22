Milos Cocic wagt den nächsten Karriereschritt – Wechsel vom FV Illertissen zum FC Vaduz

Der FV Illertissen verliert in der Winterpause einen seiner prägendsten Spieler der laufenden Saison. Spielmacher und Torjäger Milos Cocic zieht es in die Schweiz: Der 22-Jährige schließt sich dem FC Vaduz an, einem ambitionierten Klub mit klaren Aufstiegszielen.

Milos Cocic hatte sich beim FV Illertissen in der Regionalliga Bayern nachhaltig in den Fokus gespielt. In der laufenden Saison überzeugte er mit beeindruckenden Zahlen: 13 Tore und 10 Vorlagen in 20 Partien unterstreichen seine Bedeutung für das Offensivspiel. Bereits in der Vorsaison, nach seinem Wechsel von TSV 1860 München zum FVI im Jahr 2024, kam er auf 31 Einsätze sowie drei Treffer und vier Assists. Vor allem seine Entwicklung in dieser Spielzeit machte ihn zunehmend interessant für Profivereine.

FC Vaduz mit klaren Ambitionen

Nun greift der FC Vaduz zu. Der Klub aus Liechtenstein, der im Schweizer Ligasystem antritt, führt aktuell die Tabelle der Challenge League (2. Liga) an und steht kurz vor dem Aufstieg in die Super League, die höchste Spielklasse der Schweiz. In Vaduz trifft Cocic unter anderem auf Niklas Lang, einen früheren Mannschaftskollegen aus gemeinsamen Zeiten beim TSV 1860 München.

Bekannter Weg für ehemalige FVI-Spieler

Der Wechsel nach Vaduz ist für ehemalige Illertisser kein Novum. Bereits Nikolas Keckeisen hatte diesen Weg eingeschlagen: Er wechselte 2022 vom FV Illertissen zunächst zu Admira Wacker in die österreichische 2. Liga, ging anschließend weiter zu Dynamo Budweis und landete schließlich ebenfalls beim FC Vaduz. Sein Vertrag dort lief allerdings im vergangenen Sommer aus.

Stolz und Wehmut beim FV Illertissen

Beim FV Illertissen wird der Abgang Cocics mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einerseits herrscht Stolz darüber, dass sich der Offensivspieler unter Trainer Holger Bachthaler so positiv entwickelt und nun den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Andererseits verliert der Verein einen zentralen Leistungsträger, der maßgeblichen Anteil am bislang sehr erfolgreichen Saisonverlauf hatte.