Augsburg | Mit Design und Nachhaltigkeit zum Erhalt des Perlachturms

Mit stilvollen Produkten und einer klaren Botschaft können Bürgerinnen und Bürger aktiv zum Erhalt des Augsburger Perlachturms beitragen. Die Designerin Natalija Ribovic verbindet dabei modernes Design, Nachhaltigkeit und soziales Engagement.

Herzstück der Aktion sind Perlachturm-Schirme, die den Turm in einer reduzierten, zeichnerischen Darstellung auf weißem Grund zeigen. Vom Verkaufspreis des Stockschirms (29 Euro) und des Taschenschirms (20 Euro) fließen jeweils drei Euro direkt in die Sanierung des Perlachturms. Die Schirme bestehen aus 100 Prozent GRS-RPET-Material und werden nach hohen ökologischen und chemischen Standards gefertigt. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information am Rathausplatz sowie in ausgewählten Museumsshops, etwa im Schaezlerpalais.

Kuscheldecke erhöht die Spendensumme

Ergänzt wird das Angebot durch eine hochwertige Perlachturm-Kuscheldecke. Fünf Euro des Verkaufspreises von 79,90 Euro kommen ebenfalls dem Spendenkonto zugute. Die als „Öko-Tex 100“ zertifizierte Decke aus Baumwoll-Polyacryl-Mischung ist an denselben Verkaufsstellen erhältlich. Bereits jetzt konnte Designerin Natalija Ribovic durch den Verkauf der Decke eine deutliche vierstellige Spendensumme überweisen.

Anerkennung aus dem Rathaus

Oberbürgermeisterin Eva Weber würdigt das Engagement der Designerin ausdrücklich:

„Das Perlachturm-Motiv auf dem Schirm sorgt selbst bei schlechtem Wetter für heitere Momente. Das gelungene Design stellt unser Wahrzeichen in den Mittelpunkt und erinnert sogar an grauen Tagen an das historisches Erbe Augsburgs. Die Initiative von Natalija Ribovic zeigt einmal mehr, wie unkonventionell sie Design, das Augsburger Wahrzeichen und Geld für Gutes in Einklang bringt. Sie greift auf, wie sehr den Augsburgerinnen und Augsburgern ‚ihr‘ Turm am Herzen liegt.“

Nachhaltigkeit als Leitgedanke

Die Produkte sind Teil der Designlinie „Renaissance – start again!“, die die Regio Augsburg Tourismus GmbH gemeinsam mit Natalija Ribovic entwickelt hat. Ziel ist es, ein Zeichen gegen Wegwerfmentalität und Billigproduktion zu setzen und stattdessen Nachhaltigkeit sowie Fair Trade zu fördern. Die Designerin betont: „Neues Bewusstsein und Sensibilisierung durch das Kunstprodukt waren Aspekte, die uns bei der Entwicklung der neuen Designlinie geleitet haben.“