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Relegations-Rückspiel: Schwaben Augsburg bleibt Regionalligist

Presse Augsburg
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Matthias Ostrzolek, Spielertrainer beim TSV Schwaben Augsburg, verabschiedet sich mit dem Klassenverbleib in der Regionalliga Bayern von seinem Verein.


Der frühere Bundesligaprofi, der in der nächsten Saison den SV Wacker Burghausen trainieren wird, gewann mit seinem Team nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Relegationshinspiel beim SV Kirchanschöring auch das zweite Duell mit dem Vertreter der Bayernliga Süd 2:1 (1:1). Damit werden die “Schwabenritter” auch in der kommenden Saison in der höchsten bayerischen Spielklasse vertreten sein.
 

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