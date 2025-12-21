Newsletter
Sonntag, Dezember 21, 2025
Lkw-Fahrer ohne Führerschein auf A8 verhaftet: Widerstand bei Festnahme in Zusmarshausen
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Ein unerwarteter Vorfall ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart, als ein Lkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis von der Polizei gestoppt wurde. Der Vorfall fand bereits am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, um 09.45 Uhr statt, als eine Streife der Autobahnpolizei im Bereich Zusmarshausen den 44-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzog.

Polizeikontrolle endet in Verhaftung

Während der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Lkw-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Folge war das vorzeitige Ende seiner Fahrt, und der Mann wurde umgehend verhaftet.

Gegenwehr und Ermittlungen

Als die Polizisten den Mann in den Dienstwagen bringen wollten, wehrte er sich dermaßen, dass er schließlich zu Boden gebracht werden musste. Dabei erlitt er offenbar leichte Verletzungen im Gesicht. Gegen den 44-Jährigen wird jetzt wegen Fahrens ohne Führerschein und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

