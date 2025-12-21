Newsletter
Unbekannte beschädigen zehn Autos in Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
In der Innenstadt von Augsburg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.12.2025) zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos in der Fallerslebenstraße.

Unbekannte Täter verursachen hohe Schäden

Zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag, 11.00 Uhr, haben ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt zehn Autos in der Fallerslebenstraße beschädigt. Der Lack der Fahrzeuge wurde verkratzt. Darüber hinaus wurde ein Motorrad umgestoßen, was ebenfalls zu Schäden führte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

