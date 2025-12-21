Newsletter
45-Jähriger stellt sich nach Ladendiebstahl in Augsburger Supermarkt selbst der Polizei
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitagabend, den 19. Dezember 2025, ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall in der Innenstadt von Augsburg. Ein 45-jähriger Mann machte die Sicherheitsbehörden eigenständig auf seinen Diebstahl in einem Supermarkt aufmerksam.

Selbstanzeige des Diebstahls

Der Mann wandte sich an eine Streife des Ordnungsdienstes und gestand, gegen 20:00 Uhr Alkohol aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendet zu haben. Er gab an, die Flasche bereits geleert zu haben und wollte sich daraufhin selbst den Behörden stellen. Die Ordnungsdienstmitarbeiter informierten daraufhin die Polizei.

Bereits gesuchter Dieb

Bei der Überprüfung durch die herbeigerufenen Polizeibeamten wurde ein bestehender Haftbefehl gegen den 45-Jährigen festgestellt, der ebenfalls aufgrund eines Diebstahldelikts ausgestellt war. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat gegen den deutschen Staatsangehörigen Ermittlungen wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Der Vorfall wirft Fragen zu den Beweggründen des Mannes auf, sich derart auffällig selbst anzuzeigen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

