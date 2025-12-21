Augsburger Polizei stoppt 25-Jährigen ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Samstag, dem 20. Dezember 2025, stoppten Polizeibeamte in der Pferseer Straße in Augsburg-Göggingen einen 25-jährigen Autofahrer, der trotz Fahrverbot und unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Polizeikontrolle in Göggingen

Gegen 16:00 Uhr fiel der Polizei das ungewöhnliche Fahrverhalten des Mannes auf. Bei einer darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht nur ein Fahrverbot missachtete, sondern auch mit über 0,6 Promille alkoholisiert war. Ein Drogenschnelltest ließ außerdem auf den Konsum von Kokain schließen.

Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel

Die Polizei beendete die Fahrt des 25-Jährigen, indem sie seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicherstellte. Gegen den Mann, der nach ukrainischer Staatsangehörigkeit handelt, wird nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.