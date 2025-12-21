47-Jähriger klaut Parfüm im Augsburger Drogeriemarkt: Ladendiebstahl in Höhe von 150 Euro entdeckt

Augsburg – Ein Drogeriemarkt in der Eichleitnerstraße in Göggingen wurde am Freitag, den 19. Dezember 2025, Ziel eines Ladendiebstahls.

Diebstahlsschilderung

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr, als ein 47-jähriger Mann den Markt betrat. Nach aktuellen Informationen entnahm er ein Parfüm aus seiner Verpackung und versteckte es in seiner Jackentasche. Die leere Verpackung stellte er zurück ins Regal.

Polizei alarmiert

Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete den Mann bei seinem Tun und verständigte sofort die Polizei. Noch im Laden wurde der Mann auf sein Verhalten angesprochen. Der gestohlene Artikel hatte einen Warenwert von knapp 150 Euro.

Ermittlungen eingeleitet

Der 47-Jährige, der die kroatische Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun mit Ermittlungen wegen Ladendiebstahls konfrontiert.