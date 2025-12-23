Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
7.5 C
London
type here...
Subscribe
Augsburg: 26-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter im Textilviertel
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: 26-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter im Textilviertel

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Dienstagmorgen, dem 23. Dezember 2025, ereignete sich im Augsburger Textilviertel ein Unfall mit einem E-Scooter. Ein 26-jähriger Mann verlor in der Jörg-Seld-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die Polizei stellte am Unfallort fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Details zum Unfallhergang

Gegen 0.15 Uhr versuchte der 26-Jährige, mit seinem E-Scooter vom Straßenbereich auf den Gehweg zu wechseln. Dabei verlor er die Kontrolle und fiel hin. Bei der Überprüfung durch die Polizeibeamten vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Leichte Verletzungen und Ermittlungen

Der junge Mann, deutscher Staatsangehörigkeit, erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Polizei & Co

Tödlicher Unfall auf B17 bei Augsburg: Autofahrer verstirbt nach Crash und Fahrzeugbrand

0
In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember 2025,...

Neueste Artikel