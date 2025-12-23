Augsburg: 26-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter im Textilviertel

Am frühen Dienstagmorgen, dem 23. Dezember 2025, ereignete sich im Augsburger Textilviertel ein Unfall mit einem E-Scooter. Ein 26-jähriger Mann verlor in der Jörg-Seld-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die Polizei stellte am Unfallort fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Details zum Unfallhergang

Gegen 0.15 Uhr versuchte der 26-Jährige, mit seinem E-Scooter vom Straßenbereich auf den Gehweg zu wechseln. Dabei verlor er die Kontrolle und fiel hin. Bei der Überprüfung durch die Polizeibeamten vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Leichte Verletzungen und Ermittlungen

Der junge Mann, deutscher Staatsangehörigkeit, erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr ermittelt.