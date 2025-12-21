49-Jähriger in Lechhausen ohne Zulassung und Versicherung erwischt

Augsburg – Ein nicht zugelassenes Fahrzeug führte am Freitag, den 19. Dezember 2025, zu einem Polizeieinsatz in Lechhausen. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Am Mittleren Moos, als die Beamten gegen 16:20 Uhr auf ein Auto mit roten Kennzeichen aufmerksam wurden.

Abgelaufene Kennzeichen entdeckt

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass die roten Kennzeichen bereits seit drei Monaten abgelaufen waren. Zudem fehlten sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung als auch die Zahlung von Steuern für das Fahrzeug. Die Fahrt des 49-jährigen Fahrers endete somit umgehend.

Ermittlungen gegen Fahrer eingeleitet

Gegen den 49-Jährigen, der rumänischer Staatsbürger ist, wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ermittelt.