Newsletter
Sonntag, Dezember 21, 2025
10.2 C
London
type here...
Subscribe
49-Jähriger in Lechhausen ohne Zulassung und Versicherung erwischt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

49-Jähriger in Lechhausen ohne Zulassung und Versicherung erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein nicht zugelassenes Fahrzeug führte am Freitag, den 19. Dezember 2025, zu einem Polizeieinsatz in Lechhausen. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Am Mittleren Moos, als die Beamten gegen 16:20 Uhr auf ein Auto mit roten Kennzeichen aufmerksam wurden.

Abgelaufene Kennzeichen entdeckt

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass die roten Kennzeichen bereits seit drei Monaten abgelaufen waren. Zudem fehlten sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung als auch die Zahlung von Steuern für das Fahrzeug. Die Fahrt des 49-jährigen Fahrers endete somit umgehend.

Ermittlungen gegen Fahrer eingeleitet

Gegen den 49-Jährigen, der rumänischer Staatsbürger ist, wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

“Es hat einen bitteren Beigeschmack” | Die Stimmen zum 0:0 des FC Augsburg gegen Bremen

0
Im letzten Spiel des Jahres musste der FC Augsburg...
Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

0
Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neueste Artikel