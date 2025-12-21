Newsletter
Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall in Augsburg: Totalschaden und Behinderungen im Nahverkehr
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, den 20. Dezember 2025, ereignete sich in Augsburg, im Bereich der Augsburger Straße, ein Verkehrsunfall. Trotz des Vorfalls blieben alle Beteiligten unverletzt, jedoch war der öffentliche Personennahverkehr vorübergehend betroffen.

Unfall in der Holzbachstraße

Ein 34-jähriger Autofahrer war gegen 21:30 Uhr in der Holzbachstraße unterwegs. Beim Versuch, nach rechts in die Augsburger Straße abzubiegen, kam es zu einem Fahrfehler. Der Fahrer prallte gegen einen Bordstein und ein Verkehrsschild, bevor er letztendlich auf den Straßenbahnschienen zum Stehen kam.

Alkohol am Steuer als Unfallursache

Nach dem Eintreffen der Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von etwa eineinhalb Promille. Aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Hoher Sachschaden und Beeinträchtigung des Nahverkehrs

Durch den Unfall entstand am Auto des 34-Jährigen ein Totalschaden. Weiterhin wurde ein zusätzliches Fahrzeug durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Der Vorfall führte zudem zu vorübergehenden Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

