Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall auf Gehweg in Augsburg

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt. Gegen 18.00 Uhr verunglückte ein 28-Jähriger auf dem Gehweg der Jakoberwallstraße mit seinem Fahrrad.

Alkohol am Steuer des Fahrrads

Der junge Mann verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle und stürzte, wodurch er sich Verletzungen am Kopf und an der Schulter zuzog. Der Vorfall rief sowohl einen Rettungswagen als auch die Polizei auf den Plan.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Bei der Untersuchung des 28-Jährigen stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Aufgrund des Ergebnisses wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.